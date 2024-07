Manuel Prietl neu im KM2-Trainerteam

Viele junge Spieler wollen den Sprung in die Bundesliga schaffen. Wichtig dafür ist eine gute, funktionierende Zusammenarbeit auf mehreren Ebenen. Das Trainerteam der Kampfmannschaft rund um Cheftrainer und Sportdirektor Markus Schopp ist mit Projekt-12-Talentecoach und Amateuretrainer Markus Karner in regelmäßigem Austausch und in Abstimmung, um die vielen jungen Spieler in Hartberg bestmöglich zu entwickeln. „Ex-TSV Profi und Deutschland Legionär Manuel Prietl verstärkt ab sofort das Trainerteam unserer zweiten Mannschaft rund um Markus Karner, Christoph Mandl und Daniel Breier„, teilt der TSV Hartberg mit.