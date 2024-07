Vandalismus auf der A10: LKW-Planen aufgeschlitzt

Krems in Kärnten/Bezirk Spittal

Am 1. Juli um kurz vor zwei Uhr nachts bemerkte der Fahrer eines Sattelschleppers, der auf dem Parkplatz Eisentratten auf der A 10 Tauernautobahn, Gemeinde Krems in Kärnten, Bezirk Spittal an der Drau geparkt war, dass bei ihm die Plane aufgeschlitzt worden war.

„Gucklöcher“ in Planen geschlitzt

Bei den weiteren Erhebungen konnte festgestellt werden, dass die Planen bei insgesamt vier Sattelanhängern aus Slowenien, Tschechien und Bulgarien beschädigt worden waren, indem die Täter die Planen aufschlitzten bzw. „Gucklöcher“ hineingeschnitten hatten. Bei einem fünften Sattelanhänger stand die Flügeltür offen. Beschädigt wurde bei diesem Fahrzeug nichts.

Nichts gestohlen

Die Lenker schliefen zum Tatzeitpunkt in ihren Fahrzeugen und haben von dem Vorfall nichts bemerkt. Sie wurden erst von den Beamten auf die Beschädigung ihrer Fahrzeuge aufmerksam gemacht. Bei keinem der angeführten Fahrzeuge wurde die Ladung entwendet. Die Höhe der genauen Schadenssumme kann noch nicht beziffert werden.