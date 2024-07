Wachsamkeit zahlt sich aus: Frau vereitelt Betrug in Wolfsberg

Zwei Franzosen boten am 27. Juni in einem Gasthaus in Wolfsberg einer 35-jährigen Frau ihre Dienstleistung in Form von Straßenpflasterreinigung an. Zu einer konkreten Angebotslegung kam es vorerst nicht, da die Frau dies vorher mit ihrem Ehemann besprechen wollte. Ein neuer Termin für den 1. Juli wurde vereinbart. So wurde von den beiden wie vereinbart die genannte Örtlichkeit an diesem Tag nochmals angefahren.

Betrug vermutet

Die Frau, die offensichtlich aufgrund medialer Berichterstattung Betrugsabsichten der beiden Herren vermutete, handelte vorbildlich und verschob den Termin für das anstehende Verkaufsgespräch nochmals, diesmal auf zwei Uhr nachmittags. Dies tat sie mit dem Hintergedanken, sich die Kennzeichen zu notieren und die Polizei über den Sachverhalt zu informieren.

Versuchter Betrug

Das verdächtige Fahrzeug konnte folglich mit den beiden Tatverdächtigen durch eine Polizeistreife angehalten und kontrolliert werden. Es kam zu keinem Schaden. Die beiden werden wegen versuchten Betrugs angezeigt.