Nerd-Store „Tonidachi“ bringt japanischen Flair nach Villach

Die Drauparkstraße ist bald um ein besonderes Geschäft reicher: Voraussichtlich im August will Antonio Rajič dort seinen Nerd-Store „Tonidachi“ eröffnen. Der gebürtige Villacher mit kroatischem Migrationshintergrund hat eine IT-HAK absolviert und ist gelernter Medienfachmann. Momentan arbeitet er bei einem Beleuchtungsgeschäft im Marketing, nebenher möchte er sich als zweites Standbein seinen Nerd-Store aufbauen, wie er uns erzählt.

„Tonidachi“ – Ein cleveres Wortspiel

Der Name des Nerd-Stores ist ein von Antonio Rajič selbst kreiertes Wortspiel: Auf Japanisch bedeutet das Wort „tomodachi“ so viel wie „guter Freund, guter Kollege“. Daraus machte der 31-jährige Besitzer des Geschäfts kurzerhand „Tonidachi“ (ausgesprochen: „Tonidatschi“), was für „Toni der Freund, der gute Kollege“ stehen soll.

Leben wie ein Japaner

Um sich sein Geschäft zu finanzieren und den japanischen Vibe zu maximieren, hat Rajič sogar Änderungen an seiner Lebenssituation vorgenommen: „Eine weitere Besonderheit an meinem Store ist, dass ich, um das Risiko zu minimieren, im 1. Obergeschoss direkt über dem Shop auch wohne, also lebe ich wie ein Japaner.“

Regionales Kunsthandwerk

Zu kaufen geben wird es auch regionale Kunst und Handarbeiten, wie Rajič stolz berichtet: „Weiters produziert eine sehr gute Freundin von mir in Handarbeit verschiedene Arten von Schmuck und Kunst unter dem Namen „Happy-Life-Art“. Sie webt auch unter dem Namen „Woolare“ per Hand Teppiche mit Motiven von Anime- und Comic-Charakteren. Ihre Sachen wird es auch bei mir zu kaufen geben.“

Anlaufstelle für Nerds

Rajič freut sich bereits auf die Eröffnung seines Nerd-Stores, den er als Vernetzungspunkt für Leute mit ähnlichen Interessen verstanden haben will. „Das Geschäft selbst soll eine Anlaufstelle für alle Leute sein, die Nerds wie ich sind, gerne Gesellschaftsspiele spielen und es soll die Menschen dazu bringen, sich mehr in persona mit den Leuten zu treffen und gemeinsam zu spielen, als nur vor dem PC zu hocken“, erklärt der selbsternannte Nerd zum Schluss.