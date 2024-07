Die Grazer Straßen werden bald wieder von La Strada bespielt

Der überwiegende Teil findet bei freiem Eintritt statt. „Es wird sehr viel zum Lachen, aber vielleicht auch manches zum Weinen sein“, so Organisatorin Diana Brus am Montag im Pressegespräch. In diesem Sommer geht das internationale Festival in Graz und ausgewählten steirischen Regionen in seine 27. Saison. Diesmal wollen die Künstlerinnen und Künstler vor allem ihre Interpretationen und Visionen einer lebenswerten Zukunft, aber auch den aktuellen Fragen unserer Zeit Raum schenken und den Blick auf Neues oder auch Verdecktes lenken. So stellt u.a. das französisch-katalanische Künstlerkollektiv Baro d’evel die Frage „Qui som?“ („Wer sind wir?“). „Gemeinsam versuchen wir, das ans Licht zu bringen, was die Freude und das Verlangen aufrechterhält, was widersteht, singt und tanzt, um uns Mut zu geben, uns selbst zu sehen“, kündigten Dramaturgin Barbara Metais Chastanier und Camille Decourtye von Baro d’evel an. Die Produktion hat ihre Premiere in Avignon, geht weiter nach Lyon und Barcelona und ist ab dem 2. August in der Oper Graz zu sehen. Bis zum 4. August täglich um 19.30 Uhr.

„Wenn es bei der Eröffnung regnet, gibt es keinen Plan B“

Das ist zugleich auch der Grund, warum das Festival am 26. Juli nicht in der Oper eröffnen kann. „Wir eröffnen daher im Landhaushof im vergleichsweise intimen Rahmen“, kündigte Brus an. Zu sehen gibt es das französische Collectif Sous Le Manteau mit „Mikado, small tales of falling“, einem 60-minütigem „Stück über Zusammenbrüche, in dem der Kollaps als integraler Bestandteil des Spiels akzeptiert wird und in einer Choreografie, die der Schwerkraft trotzt“, wie Brus andeutete. Der große Arkadenhof des Grazer Landhauses ist nicht überdacht – das macht die Planung des Eröffnungsevents etwas riskant, doch die Organisatoren zeigen sich zuversichtlich: „Wenn es bei der Eröffnung regnet, gibt es keinen Plan B“, hielt Brus kühn fest.

Diese Vorstellungen sind kostenlos

Während die beiden großen Produktionen nur mit Eintritt zu sehen sind, können Stadtspaziergänger zum Beispiel auf dem Karmeliterplatz, dem Hauptplatz oder auch dem Marktplatz am Kaiser-Josef-Platz kostenlos in den Genuss von Darbietungen kommen: Das Copenhagen Collective mit seinen rund 20 Artisten zeigt etwa in „The Genesis“ am Karmeliterplatz, wie wichtig die Existenz von Unterschieden ist und welche Kraft in der Differenz wohnen kann. Das Ganze begleitet von Musik zwischen Klassik und Club-Sound. Am Hauptplatz kann das Publikum bei der Compagnie Dyptik Teil der Aufführung werden. Am Freiheitsplatz quartieren sich Adrian Schvarzstein und Paolo Martini in einem Camper ein und zeigen, wie „Sweet Home on Wheels“ geht. Am 1. und 2. August kann man dort auch auf die Gruppe Galmae treffen, die entweder ihre weitläufige Schnurinstallation gerade aufbaut, bzw. gemeinsam mit Passanten am Ende des Tages wieder auflöst.

Unterhaltung für Kinder

Mehrere Produktionen wurden auch wieder speziell für Kinder ins Programm genommen: „Drachenblut & Blümchenpflaster“ ist ein mittelalterliches, modernes Märchen der Zitadelle Puppet Company Berlin, das im Minoritenhof spielt. Dort tritt auch der Circ Rodini auf. Dieser wird auch u. a. auch Leibnitz, Gratkorn, St. Stefan ob Stainz und Stainz besuchen. Und der französische Cirque Aital verwandelt den Augarten in eine Mischung aus Nomadenlager, Bauernhof und Dorfplatz. In der Kaiserfeldgasse wird im Rahmen von La Strada traditionellerweise am Abend zum Tanz mit unterschiedlichen Formationen gebeten (ab 19 Uhr). Die „Open Dance“-Abende in der an diesen Abenden für den Autoverkehr gesperrten Straße starten jeweils um 21 Uhr. (APA 01.07.2024)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.07.2024 um 08:11 Uhr aktualisiert