Stillstand in Klagenfurt: Keine Lösung für Seniorenheim Hülgerthpark

Es geht nix weiter in der Causa Hülgerthpark.

Veröffentlicht am 2. Juli 2024, 08:01 / ©Google Maps Street View

Bereits seit zwei Jahren wird über die Zukunft des Seniorenheims Hülgerthpark diskutiert, en Ende ist nach wie vor nicht in Sicht. Bis jetzt konnte seitens der Stadt Klagenfurt kein neuer Träger für das Heim gewonnen werden. Die Grünen kritisieren diesen Stillstand scharf.

Motschiunig spricht von „Murks“

„Ein Plan B und eine Übergangslösung für die Seniorinnen und Senioren in unserer Stadt – dieser flapsige Umgang mit besonders vulnerablen Personen ist ein Armutszeugnis für Klagenfurt als Landeshauptstadt. Seit zwei Jahren bastelt die Stadt an einer Lösung zur Absicherung des Hülgerthparks, das Ergebnis ist dieser Murks, der die Zukunft des Heims und seiner Bewohnerinnen und Bewohner völlig im Unklaren lässt“ kritisiert Margit Motschiunig, Stadtparteiobfrau der Grünen Klagenfurt, die bislang erfolglose Suche nach einem Betreiber für das Seniorenheim, die eine Notlösung zur Abwendung der Schließung erfordert.

Transparenz gefordert

Neben der politischen Lösung kritisiert Motschiunig auch die Ausschreibungskriterien. Sie hinterfragt, warum kein Träger gefunden werden könne und plädiert für ein transparentes Vorgehen: „Macht es sich die Stadt etwa zu einfach und bewegt sich in der Angelegenheit zu wenig auf die Betreiber zu? Ein transparentes Verfahren könnte in dieser Angelegenheit sicher so einige Schwierigkeiten aus der Welt schaffen.“