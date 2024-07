Ein-Personen-Unternehmen: Großer Andrang beim „EPU-Erfolgstag“

Großer Andrang herrschte auch heuer wieder beim EPU-Erfolgstag: Rund 400 Kleinstunternehmerinnen und Kleinstunternehmer waren der Einladung der WKO Steiermark zur mittlerweile neunten Auflage des Erfolgsformats gefolgt. „Mit dieser Veranstaltung versuchen wir, EPU bei ihren Herausforderungen im unternehmerischen Alltag zu unterstützen und sie auf neue Trends, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz vorzubereiten“, betonte Andreas Herz, Vizepräsident der WKO Steiermark: „Der EPU-Sektor, der fast zwei Drittel der steirischen Unternehmenslandschaft ausmacht, ist für die steirische Wirtschaft unverzichtbar.“ Mittlerweile gibt es in der Steiermark rund 57.000 Ein-Personen-Unternehmen (EPU).

©Fischer WKO-Steiermark-Direktor Karl Heinz Dernoscheg, die steirische EPU-Beauftragte Martina Konrad, Thomas Heschl, Vorsitzender des EPU-Beirats und WKO-Steiermark-Vizepräsident Andreas Herz (v.l.)

„Spieglein, Spieglein an der Wand – was ist morgen relevant“

Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen diesmal neue Trends im Dienstleistungssektor. Mit einem vielfältigen Beratungs- und Serviceangebot, hochkarätigen Vortragenden und einer netzwerkfreundlichen Atmosphäre wurden die Veranstaltung einmal mehr zum Publikumsmagneten. Für spannende Inputs sorgten etwa Michael Freidl, der die Nutzung von chatGPT im unternehmerischen Alltag zeigte, und Jakob Ledermann, der in seinem Vortrag „Spieglein, Spieglein an der Wand – was ist morgen relevant“ die Trends von morgen beleuchtete. Unter dem Motto „Mentale Power“ sprach Philipp Stark über die innere Stärke im Unternehmertum. „Trends zu beleuchten und für EPU nutzbar zu machen, das war das Ziel des heurigen Erfolgstages. Mit Hilfe praxisnaher Tipps und der Expertise hochkarätiger Redner möchten wir den unternehmerischen Alltag von EPU erleichtern. Ein Highlight war zweifelsohne der Dienstleistungsmarktplatz, wo sich die Kleinstunternehmer selbst präsentieren konnten“, so Thomas Heschl, Vorsitzender des EPU-Beirates.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.07.2024 um 08:38 Uhr aktualisiert