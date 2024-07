Privates Gesundheitszentrum in der Gewerbezeile kommt

In the making

In der Villacher Gewerbezeile sticht den Vorbeifahrenden neuerdings ein brandneues Schild ins Auge: „Gesundheitszentrum FMZ Villach“ steht ganz oben auf dem Steher, auf dem die Geschäfte des Fachmarktzentrums aufgelistet sind. Wir haben uns für euch erkundigt, was es damit auf sich hat.

Nicht das geplante Primärversorgungszentrum

Wie die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) auf Anfrage von 5 Minuten bekannt gab, handelt es sich bei dem neuen Gesundheitszentrum nicht um das angekündigte Primärversorgungszentrum (PVZ) am Standort Villach, sondern um eine private Immobilie. „Von der Immobiliengesellschaft gab es zwar eine Anfrage, dass das Primärversorgungszentrum an diesem Standort betrieben werden könnte, aber die Ausschreibung für das PVZ in Villach läuft derzeit noch“, teilte uns Michaela Glauniger von der ÖGK mit.

Privates Gesundheitszentrum nach Spittaler Vorbild geplant

Doch was ist dann in dem Gebäude im Fachmarktzentrum geplant? Wir haben mit Gerald Schmid von der T22 Immobiliengesellschaft gesprochen, die für das private Gesundheitszentrum zuständig ist. „Im Moment ist noch nicht fixiert, welche Ärzte dort hineinkommen“, informiert Schmid. Die Immobiliengesellschaft will ein Versorgungszentrum mit verschiedenen Ärzten nach dem Vorbild des Gesundheitszentrums in Spittal an der Drau schaffen, in dem 30 Ärzte ansässig sind. „Dieses Modell funktioniert sehr gut, die Menschen schätzen die kurzen Wege“, so Schmid.

Eröffnung noch nicht absehbar

Auf den 800 m2, die in dem Gebäude in der Gewerbezeile zur Verfügung stehen, sollen vier, fünf Ärzte mit eigenen Ordinationen angesiedelt werden – so die Idee. Laut Schmid sei man momentan für alles offen und man hoffe, dass sich viele Ärzte für das Projekt interessieren. Aktuell sei die Eröffnung des neuen privaten Gesundheitszentrums noch nicht absehbar. Schmid: „Das hängt davon ab, wie viel Interesse da ist.“