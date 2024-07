Villach auf TikTok: Humorvolle Einblicke und Geheimtipps aus der Region

Humorvoll, authentisch und mit Augenzwinkern: So präsentiert sich die Region

Villach – Faaker See – Ossiacher See nun auch auf TikTok. Nach bereits

erfolgreich bespielten Facebook- und Instagram-Accounts komplettiert der

Neuzugang die Social-Media-Präsenz der Region. Geschäftsführer Georg

Overs: „TikTok wird mit seinen rund 1,5 Milliarden Usern monatlich vor allem

von jungen Menschen genutzt und bietet damit eine ideale Möglichkeit, am

Puls der Zeit zu bleiben. Gleichzeitig sind die Inhalte eine perfekte Ergänzung

zu unseren bestehenden Auftritten und werden so das Bild der Region

komplettieren.“

Humorvolle Unterhaltung & Geheimtipps

Die von einem professionellen Team produzierten Videos bieten humorvolle

Unterhaltung mit Mehrwert, Einblicke hinter die Kulissen und zeigen die

schönsten Seiten und Geheimtipps der Region. „Auf TikTok werden wir uns auf

reine Videoinhalte konzentrieren. Im Gegensatz zu den oft ästhetisch ausgerichteten

Foto-Beiträgen auf Facebook und Instagram wollen wir hier die Geschichten

erzählen, die unsere Region so einzigartig machen“, so Georg Overs.