ÖBB: Haltestelle Judendorf-Straßengel bis September gesperrt

Ein Schienenersatzverkehr für den genannten Zeitraum wird mit einem Pendelbus zwischen den Bahnhöfen Gratwein-Gratkorn und Judendorf-Straßengel eingerichtet. Danach stehen noch Nachtarbeiten von 9. September bis 14. September auf den Bahnsteigen 1+2 auf dem Programm, die aber keinen Einfluss auf den Bahnbetrieb und den damit verbundenen Kundenverkehr haben. Hans Zwath, Regionalleiter Streckenmanagement und Anlagenentwicklung Steiermark, ÖBB-Infrastruktur AG: „Wir arbeiten noch bis Oktober mit Hochdruck an der Modernisierung der Haltestelle. Um den Bau an der stark befahrenen Strecke zwischen Graz und Bruck an der Mur schnellstmöglich abwickeln zu können, sperren wir in den Sommerferien die Haltestelle komplett und setzen für den Nahverkehr einen Pendelbus zwischen Gratwein und Judendorf-Straßengel ein. Wir bitten um Verständnis und empfehlen Reisenden sich vor Fahrtantritt über die geplante Route zu informieren.“

Das Projekt im Überblick Erneuerungsarbeiten an den Bahnsteigen 1+2

Verlängerung von Bahnsteigdächern

Abbruch des Gebäudes auf Bahnsteig 2

Neuerrichtung einer Wartekoje auf Bahnsteig 2

Neugestaltung des Vorplatzes / Zugangs zu Bahnsteig 2

Erweiterung der bestehenden Bike&Ride Anlage von 102 auf 234 Stellplätze

Die Investitionskosten für die Planung und den Bau betragen insgesamt rd. 2,84 Millionen Euro. Davon werden rd. 0,68 Millionen Euro vom Land Steiermark getragen

Dauer der Bauarbeiten: Juni bis Oktober 2024

Sperre der Haltestelle

Von 6. Juli (8 Uhr) bis 2. September 2024 (4 Uhr) wird die Haltestelle gesperrt. Während dieser Zeit wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen für Reisende vom Bahnhofsvorplatz zwischen Judendorf-Straßengel und Gratwein-Gratkorn zur Verfügung stehen. Reisende werden gebeten, sich vor Beginn ihrer Fahrt über die nächstgelegenen Haltestellen sowie den Verlauf des Schienenersatzverkehrs zu informieren.

ÖBB ersuchen um Verständnis für Lärm- und Staubentwicklung

Um den Bahnbetrieb so gut wie möglich aufrechtzuerhalten, werden die Arbeiten teilweise auch an den Wochenenden durchgeführt. Die ÖBB sind bemüht, die Unannehmlichkeiten so gering wie möglich zu halten, ersuchen aber um Verständnis, dass mit gewisser Staub- und Lärmentwicklung zu rechnen ist.

©ÖBB/Finker

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.07.2024 um 10:18 Uhr aktualisiert