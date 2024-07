Zeugnistag ohne Stress: Arbeiterkammer unterstützt Schüler

Während sich die einen auf den Freitag freuen, weil dann endlich die wohlverdienten Ferien starten, sehen andere Kärntner Schüler dem Zeugnistag mit gemischten Gefühlen entgegen. Dank des Arbeiterkammer-Lerncoachings muss man sich von schlechten Noten die Freude an der Freizeit jedoch nicht nehmen lassen.

Kosten für Nachhilfe „bildungspolitischer Wahnsinn“

„Laut aktuellen Studien belaufen sich die durchschnittlichen Kosten für Nachhilfe in Kärnten pro Kind und Jahr auf rund 740 Euro, insgesamt sind das 7,7 Millionen Euro pro Jahr. Das ist ein bildungspolitischer Wahnsinn und für finanziell schwächer aufgestellte Familien nicht zu stemmen. Nachhilfe muss für alle leistbar sein“, fordert AK-Präsident Günther Goach und betont: „Wir bieten in Kooperation mit den Kärntner Volkshochschulen das AK-Lerncoaching für Schülerinnen und Schüler der Mittelschule sowie der AHS-Unterstufe an.“

Geblockte Lernhilfe in Kleingruppen

Das AK-Lerncoaching bietet Schülern in allen Bezirken eine geblockte Lernhilfe in Kleingruppen oder Einzeltrainings von 12. bis 23. August in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch an. Dadurch ist es für Kinder und Jugendliche möglich – ohne Druck und vor allem mit Spaß – das Versäumte nachzuholen und Lernlücken zu schließen. Pro Fach beträgt die Einschreibgebühr zehn Euro. Um das Angebot nutzen zu können, muss mindestens ein Elternteil AK-Mitglied sein und das Haushaltseinkommen darf 4.500 Euro brutto nicht überschreiten.