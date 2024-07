Rekord: 5 Minuten durchbricht Nutzer-Schallmauer von 2,5 Millionen

Mag. Yvonne Schmid-Berger ist Gründerin von 5 Minuten: "Danke an Leser, Kunden und an mein Team, dass ein privat geführtes Medium ohne Konzernzugehörigkeit am Markt bestehen kann."

Mag. Yvonne Schmid-Berger ist Gründerin von 5 Minuten: "Danke an Leser, Kunden und an mein Team, dass ein privat geführtes Medium ohne Konzernzugehörigkeit am Markt bestehen kann."

„Wir sind gratis und leben großteils von den Werbeanzeigen, die auf www.5min.at zu sehen sind“, so Geschäftsführerin und Chefredakteurin Mag. Yvonne Schmid-Berger, die stolz auf die neuen Rekordzahlen ist. Betrachtet man die Nutzerzahlen, war der Juni der stärkste Monat seit Bestehen.

Auf einen Blick: Die Fivemedia GmbH (5 Minuten) arbeitet mit 36 Teammitgliedern in Wien, Steiermark und Kärnten zusammen & gilt branchenspezifisch als Top-Arbeitgeber (Score: 5 von 5)

arbeitet mit 36 Teammitgliedern in Wien, Steiermark und Kärnten zusammen & gilt branchenspezifisch als Top-Arbeitgeber (Score: 5 von 5) Zwei Onlinemedien wurden für den Zeitraum 2022 österreichweit mit der neuen Qualitäts-Journalismus-Förderung unterstützt. Eines davon ist www.5min.at

5 Minuten Wien startete vor vier Wochen: Regionale Nachrichten gibt es nun also aus drei Gebieten

startete vor vier Wochen: Regionale Nachrichten gibt es nun also aus drei Gebieten Seit wenigen Monaten veröffentlicht 5 Minuten auch österreichweite Nachrichten

Im Juni 2024 durchbricht 5 Minuten die Nutzer-Schallmauer von 2,5 Millionen*

News Guard (eine Initiative für Qualitätsjournalismus) bewertete die Newsplattform kürzlich mit dem Höchstwert 100 von 100 Punkten

Österreichweit nur zwei Onlinemedien gefördert

Nur zwei Onlinemedien wurden im Jahr 2024 von der RTR gefördert. Für den Zeitraum 2022 schafften es salzburg24.at und 5min.at als die beiden einzigen Onlinemedien österreichweit, allen Förderrichtlinien des Qualitätsjournalismus gerecht zu werden. Damit sollen Ausbildungen gefördert und Arbeitsplätze geschaffen werden. Alleine im Jahr 2024 wuchs das Team daher um sieben neue Kollegen und Kolleginnen in der Redaktion an.

©Screenshot Google Analytics GA4 /www.5min.at vom 1.7.24 Google Analytics GA 4 weist für www.5min.at im Juni 2024 stolze 2,54 Mio. Nutzer aus.

Wien-Start hielt erfreuliche Überraschung bereit

Am 3. Juni 2024 ging eine weitere Region an den Start: Nach Kärnten und der Steiermark gibt es Gratiscontent im 5-Minuten-Style nun auch in Wien. Regionalität first bleibt auch weiterhin die Regel Nummer 1 und genauso wichtig ist, dass Informationen für alle zugänglich sein müssen. Nun, knapp vier Wochen später, gibt es ein erstes Ergebnis, das dieser Entscheidung ein positives Feedback bescheinigt.

2,5 Millionen Nutzer im Juni 2024

Der Nutzer-Allzeit-Rekord der letzten Jahre wurde gebrochen: Google Analytics 4 wies über 2,5 Millionen Nutzer in einem Monat für die Plattform aus. „Damit haben wir nicht gerechnet“, so Mag. Yvonne Schmid-Berger. „Danke an mein Redaktionsteam und Danke an unsere Kunden, die seit acht Jahren an die Idee des schnellen, regionalen Gratiscontent glauben. Die Millionen Seitenaufrufe, die von 2,5 Millionen Nutzern generiert wurden, zeigen eines auf: Auch ein Gratismedium in privater Hand kann am heimischen Markt erfolgreich bestehen.“

Was sind „Nutzer“ in Google Analytics 4? Google Analytics 4 definiert Nutzer wie folgt: Die Anzahl der einzelnen Nutzer, die eine Website besucht oder eine App in einem vorgegebenen Zeitraum besucht haben.

©NW Photography

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.07.2024 um 11:19 Uhr aktualisiert