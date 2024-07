Millionen-Investition: Diex hat ein neues Bildungszentrum

Im Diexer Bildungszentrum sind Volksschule, Kindergarten, Nachmittagsbetreuung und Kindertagesstätte untergebracht. Das Gebäude war in die Jahre gekommen, dadurch waren eine Generalsanierung und eine Neuaufteilung der Räumlichkeiten unausweichlich. Nach über einem Jahr wurde am Freitag, den 28. Juni das Bildungszentrum von Landeshauptmann Peter Kaiser und Landesrat Daniel Fellner offiziell eröffnet. Rund 4,6 Millionen Euro wurden neben technischen und sanitären Neuerungen in einen neuen Turnsaal, ein neues Raumkonzept, digitale interaktive Schultafeln und in einen Außenbereich mit Motorikpark investiert.

Investition in die Zukunft

Landeshauptmann Peter Kaiser betonte in seiner Rede: „Diese Investition ist eine in die Zukunft“. Mit Diex hat der Bezirk eines der modernsten Bildungszentren. Fellner hielt in seinem Statement fest, dass Schule und Kindergarten Wohlfühlorte für Kinder sein müssen, da sie viele Stunden am Tag dort verbringen. Er hat als Gemeindereferent einen Bildungsbaufond geschaffen um Projekte, wie das Diexer Bildungszentrum, zu verwirklichen. Zusätzlich ermöglicht das Land kostenlosen Zugang zu Elementarbildungseinrichtungen, schafft mehr Arbeitsplätze durch Aufteilung der Klassen und unterstützt die Gemeinden bei ihren Investitionen mit bis zu 100 Prozent Förderung.

Eröffnungsfeier

Bürgermeister Anton Napetschnig konnte neben seinen Vizebürgermeistern Stefan Glaboniat und Franz Klemen auch vieler seiner Kollegen aus dem ganzen Bezirk Völkermarkt bei der großen Eröffnungsfeier im Bewegungsgarten des Bildungszentrums begrüßen. Gemeinderat Dominik Grilz überbrachte den Kindergartenkindern Spielzeug für ihre neue Sandkiste und für die Volksschulkinder gab es Bauklötze.