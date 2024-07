Hier bekommen alle Schüler zum Schulschluss Gratiseis

Die Gelateria Candolini am Hans-Gasser-Platz in Villach feiert den Schulschluss mit einer besonderen Aktion: In den letzten Schultagen gibt es für alle Schüler zu einer gekauften Kugel Eis eine zweite gratis dazu. Eine Leserin ist an dem Café vorbeispaziert und hat sich so über das Angebot gefreut, dass sie uns ein Foto geschickt hat. „Ich finde es super toll, dass sich die Gelateria dafür entschieden hat, vor allem in Zeiten, wo alles so teuer ist“, erklärte die Leserreporterin.

©Leserfoto Mit diesem Schild wird die Aktion beworben.