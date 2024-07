Mopedlenkerin kollidierte mit Klein-LKW: 16-Jährige verletzt

Gegen 8.30 Uhr fuhr eine 16-Jährige aus Graz mit ihrem Moped im Bezirk Waltendorf auf der Peterstalstraße in Richtung Norden und beabsichtigte an der Kreuzung mit der Waltendorfer Hauptstraße in diese einzubiegen. Sie fuhr an die angeführte Kreuzung und hielt laut ihren Angaben vor dem dort angebrachten Verkehrszeichen „Stop“ und der auf der Fahrbahn angebrachten Haltelinie an. Da sie keinen herannahenden Verkehrsteilnehmer wahrnahm, bog sie in weiterer Folge auf die Waltendorfer Hauptstraße ein. Dann passierte das Unglück.

Mopedfahrerin kollidierte mit Klein-LKW

Durch die blendende Sonne dürfte sie einen Klein-Lkw, gelenkt von einem 28-Jährigen aus Graz, übersehen haben. Trotz sofortiger Gefahrenbremsung beider Beteiligten kam es zur rechtwinkeligen Kollision, wodurch die 16-Jährige auf die Fahrbahn stürzte. Sie wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in das LKH Graz eingeliefert. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.