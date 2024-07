Passagiere in Graz gestrandet: Flugzeug hatte 27 Stunden Verspätung

Veröffentlicht am 2. Juli 2024, 12:08 / ©5 Minuten

Sonne, Strand und Meer – darauf freuten sich zahlreiche Fluggäste, die am Sonntagabend ihre Reise von Graz an die Türkische Riviera antreten wollten. Aus der Vorfreude wurde jedoch schnell eine Zerreißprobe für die Passagiere, denn der angekündigte Flug hatte insgesamt rund 27 Stunden Verspätung.

Verspätung hatte „operationelle Gründe“

Eigentlich hätte der Flieger bereits am Sonntagabend um 19 Uhr nach Antalya abheben sollen. Dann wurde der Abflug zunächst auf Montagabend verschoben. Die genaue Ursache für die Verspätung sei auch den Mitarbeitern am Flughafen Graz nicht bekannt gewesen. Seitens der Airline sei nur mitgeteilt worden, dass der Flug sich aus „operationellen Gründen“ verspäten würde. Vermutet wird jedoch, dass es mit einem Streik der Fluglotsen in Antalya zusammenhängt. Man könne solche Umstände leider nicht beeinflussen, bedauere die Unannehmlichkeiten für die Fluggäste aber natürlich sehr, heißt es seitens des Flughafens.

Fluggäste verärgert

Der Ärger bei den gestrandeten Passagieren war natürlich groß. Wie Medien berichten, mussten einige Personen in ihren Autos übernachten. Unter ihnen befanden sich auch Familien mit kleinen Kindern, für die die Situation besonders belastend war. Auch das Gepäck sei in der Zwischenzeit wieder ausgegeben worden. Als Entschädigung seitens der Fluglinie gab es für die Betroffenen Konsumationsgutscheine für die Flughafen-Gastronomie.

Flug verspätete sich erneut

Doch schon am Montag erwartete die Fluggäste die nächste unschöne Überraschung. Das Flugzeug hob nicht zur angekündigten Zeit von Graz nach Antalya ab, sondern war zu diesem Zeitpunkt erst am Weg von Antalya nach Graz. Erst kurz nach 22 Uhr startete die Maschine dann endlich von Graz nach Antalya. Insgesamt mussten die Fluggäste rund 27 Stunden warten, bis sie ihre Reise antreten konnten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.07.2024 um 13:29 Uhr aktualisiert