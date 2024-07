Nach Fahrraddiebstahl eskalierte Streit: Zerbrochene Flasche traf Kopf

Veröffentlicht am 2. Juli 2024, 12:14 / ©5 Minuten

Der Ältere soll eine Flasche in Richtung des Jüngeren geworfen haben, welche am Boden zu Bruch ging, der Jüngere aufhob und anschließend damit den 24-Jährigen bewarf. Die Flasche traf den Älteren am Kopf. Anschließend kam es zu einem Gerangel zwischen den beiden, bei dem sie sich gegenseitig mit Schlägen attackiert haben sollen. Laut derzeitigen Erhebungen soll der 19-Jährige den 24-Jährigen im Zuge der Auseinandersetzung mit einem spitzen Gegenstand attackiert haben. Der 24-Jährige wurde durch den Vorfall verletzt. Es wurde die Polizei alarmiert.

Beide Personen festgenommen

Zunächst wurden beide Personen vorläufig festgenommen, nach erster Klärung des Sachverhalts, wurde die Festnahme des 24-Jährigen aufgehoben. Er wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht.

Beim 19-Jährigen wurde bei der Personendurchsuchung ein als Schlüssel getarntes Messer, welches Blutanhaftungen vorwies, vorgefunden und sichergestellt. Da dieser Gegenstand eine verbotene Waffe darstellt, wird er aufgrund des Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt.

Nach seiner Vernehmung wurde der 19-Jährige über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung auf freiem Fuß angezeigt.

Der 24-Jährige wird wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls angezeigt.