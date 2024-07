Sohn (21) würgte eigene Mutter und bedrohte sie mit dem Umbringen

Veröffentlicht am 2. Juli 2024, 12:52 / ©5min.at

Am Montagnachmittag, 1. Juli 2024, erstattete eine 51-Jährige aus dem Bezirk Leibnitz die Anzeige, dass sie und andere Personen in den vergangenen Monaten mehrfach von ihrem 21-jährigen Sohn mit dem Umbringen bedroht worden seien.

Mutter am Hals gepackt und zugedrückt

Konkret habe er seine Mutter am Nachmittag des 29. Juni 2024 im Verlauf eines Streites am Hals gepackt und zugedrückt. Nur der Lebensgefährte seiner Mutter konnte schlimmere Folgen verhindern. Die Mutter blieb unverletzt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Graz wurde der 21-Jährige festgenommen und wird in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.