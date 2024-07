Bekannter Hersteller für Rundschleifmaschinen insolvent: So gehts weiter

Veröffentlicht am 2. Juli 2024, 13:09 / ©Marco2811-stock.adobe.com

Die GST Grinder GmbH, gegründet 1992, spezialisiert sich auf die Herstellung von Rundschleifmaschinen und beliefert Kunden in Deutschland sowie ganz Europa.

Insolvenzursachen und Vermögenslage

Laut Eigenantrag der GST Grinder GmbH sind die Insolvenzursachen auf die Nachwirkungen der Covid-19-Krise und die jüngsten Preissteigerungen zurückzuführen.

Weitere Vorgehensweise

Das Unternehmen soll unter der Aufsicht der Insolvenzverwaltung fortgeführt werden. In ihrem Eigenantrag bietet die Schuldnerin einen Sanierungsplan mit einer Quote von 20%, zahlbar innerhalb von zwei Jahren ab Annahme. Die Finanzierung dieser Quote soll aus dem laufenden Betrieb erwirtschaftet werden.

Verfahrensdaten

Eröffnung: 02.07.2024

02.07.2024 Anmeldefrist: 14.08.2024

14.08.2024 Insolvenzverwalter: Mag. Dr. Ulla Reisch, Rechtsanwältin

Mag. Dr. Ulla Reisch, Rechtsanwältin Prüfungstagsatzung: 28.08.2024

28.08.2024 Sanierungsplantagsatzung: 02.10.2024

Forderungsanmeldungen können ab sofort über den AKV eingereicht werden. Die GST Grinder GmbH hofft, durch den Sanierungsplan und die Fortführung des Betriebs die notwendige Stabilität und finanzielle Gesundheit wiederherstellen zu können.