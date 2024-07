Kulinarischer Abend fällt ins Wasser: Streetfood-Market abgesagt

Am Mittwoch, den 3. Juli, hätte in der Widmanngasse in Villach ein Streetfood-Market stattfinden sollen. Geplant war ein Abend voller kulinarischer Highlights von lokalen und regionalen Anbietern. Die Wetterprognose für den morgigen Abend sieht jedoch alles andere als rosig aus: Regenwetter wird erwartet. Deswegen haben sich die Veranstalter schweren Herzens dazu entschlossen, den Streetfood-Market abzusagen. Die nächsten Termine sind nach einer Sommerpause am 4. und 5. September, wobei der Markt jeweils von 17 bis 22 Uhr dauern wird.