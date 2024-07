Gratis Bier gibt’s hier: In diesem Lokal feierst du bei jedem Tor mit

Veröffentlicht am 2. Juli 2024, 14:47 / © Pixabay / Marcelo Ikeda Tchelão

Die EM 2024 ist in vollem Gange und die Begeisterung steigt. Die Burger Boutique in der Universitätsstraße 27a in Klagenfurt, bietet heute ein besonderes Schmankerl für alle Fußballfans: Für jedes Tor, das die österreichische Nationalmannschaft gegen die Türkei erzielt, gibt es ein gratis 0.3 Bier! Das Spiel wird live im Lokal gestreamt, sodass die Fans gemeinsam jubeln und feiern können.