Auto überschlug sich mehrfach: Feuerwehrmann sah Unfall und reagierte

Bei einem Verkehrsunfall in Deutschlandsberg am Montag wurde eine Frau verletzt.

Veröffentlicht am 2. Juli 2024, 14:49 / ©FF Deutschlandsberg

Einsatz für die Feuerwehr: „Aus bislang unbekannter Ursache kam eine Lenkerin mit ihrem Fahrzeug von der Straße ab, wobei das Fahrzeug in weiterer Folge mit einem Baum kollidierte und sich bis zum Stillstand mehrfach überschlug“, berichtet die FF Deutschlandsberg. Nachdem die Feuerwehrleute am Einsatzorten eintrafen, verschafften sie sich einen Überblick. Die verunfallte Person war glücklicherweise nicht im Fahrzeug eingeklemmt und wurde bereits vom Roten Kreuz notfallmedizinisch erstbetreut.

©FF Deutschlandsberg Einsatz für die Feuerwehr: ©FF Deutschlandsberg Ein Auto kam von der Straße ab, kollidierte mit einem Baum und überschlug sich mehrfach.

Feuerwehrmann wurde Zeuge des Unfalls

Was die Kameraden erfuhren: Der Feuerwehrmann Johannes Krenn wurde zufällig Augenzeuge des Unfalles und setzte gemeinsam mit einer weiteren Ersthelferin die Rettungskette in Gang. Sie hielten einen zufällig vorbeifahrenden Rettungswagen an. Der Rettungssanitäter übernahm die unmittelbare Erstversorgung der Verunfallten.

Fahrzeugbergung und Patientenversorgung

Die Feuerwehrleute sicherten die Unfallstelle ab und bauten einen Brandschutz auf. Ein Feuerwehrsanitäter unterstützte den Rettungsdienst. „Nachdem die verletzte Person durch das Rote Kreuz abtransportiert worden ist, konnte das verunfallte Fahrzeug unter Zuhilfenahme des schweren Rüstfahrzeuges geborgen und anschließend gesichert abgestellt werden“, informiert die FF Deutschlandsberg über ihren Einsatz. Aufgrund des veränderten Lagebildes musste die Freiwillige Feuerwehr Rettenbach nicht ausrücken und konnte storniert werden. Nach rund eineinhalb Stunden konnten die Feuerwehrleute wieder einrücken und ihre Einsatzbereitschaft herstellen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.07.2024 um 15:18 Uhr aktualisiert