ÖFB-Team will Geschichte schreiben: Viertelfinale im Visier

Teamchef Ralf Rangnick fordert von seinen Spielern „heiße Herzen, aber auch kühle Köpfe“ für das emotional aufgeladene Spiel in Leipzig.

Rückblick und Vorbereitung

Vor drei Jahren scheiterte Österreich im Achtelfinale an Italien, dem späteren Europameister. Nun möchte das Team an die erfolgreichen Qualifikationsspiele anknüpfen und erneut triumphieren. Der Gruppensieg vor Frankreich und den Niederlanden hat das Team selbstbewusst gemacht, doch Rangnick warnt vor Überheblichkeit und betont die Wichtigkeit einer konzentrierten Leistung.

Wer steigt ins Viertelfinal auf? Österreich Türkei Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Verletzungen und Ausfälle

Auf beiden Seiten fehlen jeweils zwei Spieler. Bei Österreich sind Patrick Wimmer gesperrt und Gernot Trauner verletzt. Bei der Türkei muss das Team ohne Starspieler Hakan Calhanoglu und Verteidiger Samet Akaydin auskommen.

Historische Dimension

Das letzte Pflichtspiel gegen die Türkei liegt über 35 Jahre zurück. In den letzten Begegnungen konnte Österreich jedoch überzeugen und gegen starke Gegner wie Polen und die Niederlande gewinnen. Ein Sieg am Dienstag würde nicht nur den Viertelfinaleinzug bedeuten, sondern auch eine Serie von drei Siegen in Folge bei einer großen Endrunde, was zuletzt bei der Weltmeisterschaft 1954 gelang.

Emotionen und Fans

Die Vorfreude im Team ist groß, insbesondere für die Spieler, die in Leipzig zu Hause sind. Christoph Baumgartner betonte, dass die Unterstützung der Fans in Berlin beim letzten Spiel ein unvergessliches Erlebnis war, das die Mannschaft zusätzlich motiviert. Rangnick lässt nichts dem Zufall überlassen und bereitet das Team akribisch auf alle Eventualitäten vor, sogar auf ein mögliches Elfmeterschießen.

ÖFB-Bilanz gegen Türkei

17 Spiele: 9 Siege, 1 Remis, 7 Niederlagen (Tore 24:23)

©yummidino | Die Stimmung in der Fanzone in Leizig steigt

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.07.2024 um 17:05 Uhr aktualisiert