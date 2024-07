Unfall in Villach: Fahrer erlitt schwere Kopfverletzungen

In Villach kam es am frühen Nachmittag zu einem dramatischen Verkehrsunfall. Ein Fahrzeug verunglückte in Fuchsbichl in Richtung Faaker See. Der Fahrer, der bei Bewusstsein und ansprechbar war, erlitt schwere Kopfverletzungen. Mehrere Einsatzfahrzeuge der Rettung und der Polizei sind vor Ort, um den Unfallort abzusichern und den verletzten Fahrer zu versorgen. Die genaue Unfallursache ist bisher noch unklar, weitere Informationen folgen.