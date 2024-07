Brand bei Lagerhalle in Dornbirn: 70 Florianis bekämpfen Flammen

Am Dienstagvormittag brach in einer Firma in Dornbirn Feuer aus.

Gegen 9 Uhr brach in einem Betrieb in Dornbirn, in der in einer Halle Hackschnitzel gelagert waren, aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer aus, durch das zwei Arbeiter (33 und 39 Jahre) verletzt wurden. Beide wurden mit der Rettung in das Krankenhaus Dornbirn eingeliefert. Das Feuer konnte durch 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr Dornbirn rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache sind im Gange.