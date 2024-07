Pensionist zahlte tausende Euro – jetzt fehlt von Arbeitern jede Spur

Am Dienstag, den 2. Juli 2024 erstattete der Hausbesitzer aus dem Bezirk Klagenfurt-Land die Anzeige, dass er am 25. Juni von zwei Arbeitern einer Reinigungsfirma kontaktiert worden sei. Dabei boten die Arbeiter dem Mann an, gegen eine Bezahlung von 22.000 Euro verschiedene Arbeiten an seinem Haus durchzuführen, worauf der Hausbesitzer mehrere tausend Euro als Anzahlung leistete.

Bekannter des Pensionisten stellte Arbeiter zur Rede

Nachdem die Arbeiter aufgrund mangelhafter, beziehungsweise nicht durchgeführter Arbeiten von einem Bekannten des Pensionisten zur Rede gestellt wurden, setzten sie sich ab und werden seither gesucht. Nach Abschluss von weiteren Ermittlungen wird Anzeige erstattet.

