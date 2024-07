Für ihren unermüdlichen Einsatz: 700 steirische Feuerwehroffiziere geehrt

Am Montagabend, den 1. Juli 2024 wurde zu einem Festakt in die Kirschenhalle in die Marktgemeinde Hitzendorf (Bezirk Graz-Umgebung) geladen. Der erfreuliche Anlass war die Verleihung von Dekreten an mehr als 700 Feuerwehrkameradinnen und -kameraden, die auf örtlicher oder überörtlicher Ebene (Feuerwehrabschnitte und Feuerwehrbereiche) in Kommandofunktionen gewählt wurden.

©Land Steiermark/Foto Fischer LH Christopher Drexler (l.) und Landesfeuerwehrkommandant Reinhard Leichtfried (r.) mit den Geehrten aus dem Feuerwehrbereich Knittelfeld.

Unwetter im Juni forderten die steirischen Feuerwehren

Landeshauptmann Christopher Drexler und Landesfeuerwehrkommandant Reinhard Leichtfried nahmen die Überreichung der Dekrete vor. Zahlreiche Ehrengäste wie Militärkommandant Heinz Zöllner, Landespolizeidirektor-Stellvertreter Joachim Huber oder Bezirkshauptmann Andreas Weitlaner (Graz-Umgebung) nahmen ebenfalls am Festakt teil. Inhaltlich war der Festakt geprägt von der jüngsten Unwetterkatastrophe in der Steiermark, die im Juni insbesondere in Teilen der Bezirke Hartberg-Fürstenfeld und Graz-Umgebung schwere Schäden verursachte und zu Großeinsätzen der heimischen Feuerwehren führte.

„Danke an alle Kameraden und Kameradinnen“

Unter dem Titel „Die Starkregenereignisse vom Juni 2024 aus meteorologischer Sicht“ hielt der Meteorologe Alexander Podesser (Leiter der Regionalstelle Steiermark der Geosphere Austria) einen Gastvortrag. Drexler würdigte einmal mehr die Einsatzbereitschaft und das vorbildliche Engagement der steirischen Feuerwehrmänner und -frauen: „Die Kameradinnen und Kameraden sind jederzeit bereit, für andere da zu sein und unter Einsatz ihrer eigenen Gesundheit in den Einsatz zu gehen, um von anderen Schaden abzuwenden. Das ist das, was unser Zusammenleben und das Engagement der steirischen Feuerwehren ausmacht. Das ist das Grundwesen der Feuerwehren in unserem Land: Für andere da zu sein. Zu helfen. Zusammenzustehen. Und dafür kann ich als Landeshauptmann im Namen des Landes Steiermark gar nicht kraftvoll genug danke sagen.“

Zahlen zu den steirischen Feuerwehren

Das steirische Feuerwehrwesen verfügt aktuell (Stand Mitte Juni 2024) über 40.371 aktive Mitglieder, inklusive Jugend, Reserve und Ehrenmitgliedern sind 53.139 Menschen in der Steiermark Teil einer Feuerwehr. In der Einsatzstatistik für 2023 sind 315.571 Tätigkeiten der 767 steirischen Feuerwehren verzeichnet, 51.699 davon waren Einsätze. Im Zuge aller Tätigkeiten wurden im Jahr 2023 insgesamt 6.111.526 Mannstunden geleistet.