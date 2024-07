Wie wird das Wetter am Mittwoch in der Steiermark?

„Eine schwache Kaltfront bringt in der westlichen Obersteiermark im Laufe des Mittwochs Regenschauer. Im Osten und Süden wechseln sich dichtere Wolken mit etwas Sonne ab. Schauer bilden dort die Ausnahme“, so die Prognose der GeoSphere Austria. in der Früh werden Temperaturen zwischen 9 und 14 Grad prognostiziert. Es werden Höchstwerte zwischen 18 Grad im Ennstal und 22 Grad in Graz erwartet. Der Wind weht aus Nordwest.