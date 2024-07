Wiedervereint: Ist er der „neue“ Mann an Larissa Marolts Seite?

Die 31-jährige Larissa Marolt aus Kärnten hat vor kurzem auf Instagram ein Bild veröffentlicht, das sie mit dem deutschen Schauspieler Dieter Bach zeigt. Anlässlich des Filmfests München 2024, dem größten Sommer-Filmfestival Deutschlands, zeigte sich Marolt, die auch als Model bekannt ist, in den sozialen Medien. Am Montag stellte sie ein Foto online, das sie und Bach zusammen zeigt. Die Fans reagierten prompt und begeistert.

Gerüchteküche brodelt: Wer ist Dieter Bach?

Doch bevor die Gerüchteküche über eine echte Liebesbeziehung hochkocht: Die gezeigte Zuneigung bezieht sich auf ihre Rollen in der beliebten ARD-Serie „Sturm der Liebe“. Dieter Bach spielte den Charakter Christoph Saalfeld, der in der Serie erst Liebhaber, dann Ehemann und schließlich Ex-Mann sowie Schwiegervater von Marolts Figur Alicia Lindbergh war. Marolt, die in fast 300 Episoden die Rolle der Ärztin Alicia Lindbergh verkörperte, erinnert mit diesem Bild an die vergangene, Serien-Romanze.