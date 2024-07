Niederlage gegen die Türkei: Österreich scheidet aus EM aus

Veröffentlicht am 2. Juli 2024, 22:53 / ©Florian Pessentheiner

Am 25. Juni 2024 sicherte sich die österreichische Fußballmanschaft beim EM-Match gegen die Niederlandee einen sensationellen Sieg und schaffte somit den Sprung ins Achtelfinale. Mit einem Endstand von 3:2 gewann Österreich nicht nur das Spiel, sondern wurde sogar Gruppenerster, da Frankreich gegen Polen nur unentschieden spiele. Beim heutigen EM-Achtelfinalspiel in Leipzig gegen die Türkei ging es für Österreich um den Einzug in Viertelfinale. Um 21 Uhr gab es den Anpfiff. Jeweils zwei Spieler beider Mannschaften fehlten heute: Bei Österreich sind Patrick Wimmer gesperrt und Gernot Trauner verletzt. Bei der Türkei musste das Team ohne Starspieler Hakan Calhanoglu und Verteidiger Samet Akaydin auskommen.

Tor für die Türkei nach 57 Sekunden

Es war kein guter Start für Österreich. Bereits in der ersten Minute – nach 57 Sekunden – gab es das erste Tor von der Türkei. Torschütze Demiral schießt aus etwa acht Meter Entfernung aufs Tor und trifft. Damit steht es 1:0 und mit diesem Punktestand geht es – torlos für Österreich – in die Pause.

Türkei trifft erneut, auch Österreich schafft ein Tor

Das österreichische Nationalteam startet mit zwei Wechsel in die zweite Halbzeit. Prass geht für Mwene ins Mittelfeld, Stürmer Gregoritsch spielt statt Schmid. In der 59 Minute schießt die gegnerische Mannschaft ihr zweites Tor – erneut durch einen Eckball und wieder durch Demiral. Sieben Minuten später gelingt es dann endlich: das erste Tor von Österreich, durch Torschütze Gregoritsch. Posch verlängert mit seinem Kopf den Eckball von Sabitzer und Gregoritsch schießt ihn schließlich rein.

Das wars

Die Österreicher konnten nicht mehr aufholen. Mit vier Minuten ging es in die Verlängerung, aber es folgte kein weiteres Tor. Damit ist es für die österreichische Nationalmannschaft vorbei, sie scheidet aus der EM aus. Dennoch legten die Spieler eine sensationelle Gesamtleistung hin.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.07.2024 um 23:01 Uhr aktualisiert