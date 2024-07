Zu schnell unterwegs: Lenker (21) gegen Böschung geschleudert

Veröffentlicht am 3. Juli 2024, 06:16 / ©FF Kraig

Gegen 22.30 Uhr war der 21-Jährige aus dem Bezirk Weiz mit seinem Pkw auf der L114 unterwegs. Laut eigenen Angaben kam er aufgrund erhöhter Geschwindigkeit in einer Linkskurve von der Straße ab und wurde in weiterer Folge gegen eine Böschung geschleudert. Er wurde mit dem Verdacht auf leichte Verletzungen ins LKH Vorau gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden. Die Freiwillige Feuerwehr Fischbach stand mit drei Fahrzeugen und 20 Kräften im Einsatz.