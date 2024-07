Einsatzende nach Hagelunwetter in Waldkirchen an der Thaya

50 Feuerwehren aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya, jeweils zwei aus den Bezirken Gmünd und Zwettl sowie eine Feuerwehr aus dem Bezirk Horn mit insgesamt 520 Mitglieder waren in den Katastrophengebieten in den Gemeinden Waldkirchen an der Thaya und Dobersberg eingesetzt. In Summe wurden 210 beschädigte Dächer von Wohnhäusern, Gebäude für Futtermittel, Heizgutlager, Ernteprodukte und Stallungen für Tiere gesichert. 104.000 Quadratmeter Planenmaterial wurden verlegt.

Großer Zusammenhalt

Auch am letzten Einsatztag setzte sich die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung fort. Die Fleischerei Theurer aus Münchreith (Gemeinde Karlstein an der Thaya) spendete Fleisch- und Wurstwaren, die Hofkäserei Rausch aus Triglas (Gemeinde Kautzen) brachte Käse vorbei und der Bäuerinnenladen aus Waldkirchen an der Thaya spendete Brot, Aufstriche, Milchprodukte und Erdbeeren. Die Bäckerei Kasses aus Thaya spendete am Dienstag nochmals Brot, Gebäck und Mehlspeisen für die eingesetzten Feuerwehrleute.