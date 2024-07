Einbruch in Kirche: 17-Jähriger bei Fahndung geschnappt

Am Dienstagabend zeigte eine unbekannte Zeugin telefonisch über Notruf an, dass im Gemeindegebiet von Telfs zwei Männer mit dunkler Bekleidung versuchen, durch ein Fenster in die abgesperrte Kirche einzubrechen. Nach neuerlicher Rücksprache mit der Melderin gab diese an, dass die verdächtigen Personen in Richtung Wald geflüchtet seien.

17-Jähriger bei Fahndung geschnappt

Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung wurde nach rund 30 Minuten von einer Polizeihundestreife ein 17-jähriger österreichischer Verdächtiger festgenommen. Die restlichen eingesetzten Kräfte setzten die Fahndungsmaßnahmen nach dem zweiten Täter fort, die jedoch erfolglos blieb. Der 17-Jährige wurde auf freiem Fuße angezeigt.

Suche nach zweitem Verdächtigen läuft

Der zweite Verdächtige ist der Polizei in der Zwischenzeit namentlich bekannt, konnte aber noch nicht zum Sachverhalt befragt werden. Es wird ersucht, dass sich die unbekannte Frau, die die den Sachverhalt mittels des Handys von einer zufällig vorbeikommenden Passantin gemeldet hat, bei der Polizeiinspektion Telfs (059 133 7126) meldet.