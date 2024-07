Villach räumt auf: 1300 Helfer beseitigten 15 Tonnen Müll

Veröffentlicht am 3. Juli 2024, 07:13 / ©Stadt Villach

Die jährliche Flurreinigungsaktion in Villach war wieder ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz: Mehr als 1300 Teilnehmer haben heuer in Summe 15 Tonnen Müll und Unrat aus den Wäldern und von Wiesen entfernt. Zum Verständnis: 1269 Paar Handschuhe wurden benötigt, 153 Rollen Müllsäcke landeten dann gefüllt am richtigen Ort.

Großer Kreis an Helfern

An der Flurreinigung teilgenommen haben heuer 32 Vereine, 14 Schulen und Kindergärten sowie Familien und Einzelpersonen. In den vergangenen 30 Jahren sind insgesamt bereits mehrere hundert Tonnen Unrat eingesammelt und fachmännisch entsorgt worden.

Stadtrat dankt für „unbezahlbaren Einsatz“

Natur- und Umweltschutzreferent Stadtrat Sascha Jabali Adeh bedankt sich für die rege Teilnahme: „Wir haben zur Flurreinigung aufgerufen und ich bin begeistert, wie viele Freiwillige auch heuer wieder unserem Aufruf nachgekommen sind und mitgeholfen haben. Allen, die mit dabei waren, möchte ich herzlich danken. Ihr Einsatz ist unbezahlbar. Dass so viele Menschen in ihrer Freizeit Wälder und Wiesen von Müll befreien, ist ein starkes und wichtiges Zeichen von gemeinschaftlichem Einsatz für Villachs Natur.“