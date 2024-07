Heute starten die Kultur:Klima-Konzerte in der Waldarena

In der Waldarena Krumpendorf finden wieder Konzerte statt.

Veröffentlicht am 3. Juli 2024

Seit 2015 werden in der Waldarena Krumpendorf unter dem Motto „Kultur:Klima“ Konzerte und Zusammenkünfte veranstaltet. Dahinter steckt Christian Salmhofer, der 2015 den in Krumpendorf untergebrachten Geflüchteten Unterhaltung und einen Vernetzungsort bieten wollte. Aus diesem sozialen Projekt heraus entwickelte sich etwas Großes: Im Jahr 2021 wurden beim Kultursommer in der Waldarena Krumpendorf bereits 64 Veranstaltungen abgehalten. Im Jahr darauf wurde unter anderem eine Veranstaltungsreihe mit Konzerten für Geflüchtete aus der Ukraine abgehalten.

Green Events für eine freiwillige Spende

Wie die Veranstalter auf der Homepage bekannt geben, folgt Kultur:Klima Krumpendorf einem klaren Konzept: „Bei allen Veranstaltungen können die Besucher:innen den Eintritt selbst bestimmen. Die Einnahmen kommen zu 100% den Musiker:innen oder bei Benefizveranstaltungen den Betroffenen zugute.“ Außerdem wird großer Wert darauf gelegt, die Veranstaltungen als „Green Events“ gestaltet werden und somit umweltfreundlich sind.