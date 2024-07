Blick hinter die Kulissen: Austria Klagenfurt lädt zum Tag der offenen Tür

Verantwortliche, Trainer und Profis der Austria Klagenfurt stehen Woche für Woche im Rampenlicht. Am 6. Juli gewährt der dreimalige Top 6-Klub der ADMIRAL Bundesliga einen Blick hinter die Kulissen. Beim „Tag der offenen Tür“ im Sportpark präsentieren sich die Violetten zum Anfassen und bieten kostenlos ein buntes Programm für kleine und große Fans.

Auftakt mit Showtraining

Schon um 9.30 Uhr geht’s mit einem Showtraining los. Dabei lässt Chefcoach Peter Pacult seine Spieler bei der Einheit im Rahmen der Vorbereitung auf die Saison 2024/25 nicht nur gehörig schwitzen, bei einem Match gegen die zweite Mannschaft werden den Anhängern auch die neuen Trikots von Ausrüster Capelli präsentiert. Am Mikrofon ist Teammanager Sandro Zakany. Im Anschluss an das Training stehen Pacult, Kapitän Thorsten Mahrer und Co. für Autogramm- und Fotowünsche zur Verfügung. Der 64-jährige Erfolgscoach der Austria bittet zudem im PK-Raum des Wörthersee-Stadions zu einem „Meet & Greet“, beantwortet Fragen zu seiner Spielerkarriere und die Anforderungen als Fußball-Lehrer in der höchsten Klasse.

Mitmachen erwünscht

Wer nicht nur zuschauen, sondern selbst aktiv werden möchte, dem wird ebenfalls etwas Besonderes geboten: Co-Trainer Martin Lassnig, Tormanntrainer Marc Lamberger und Athletiktrainer Bernhard Sussitz haben ein Programm vorbereitet, bei dem jeder seine Ballfertigkeit und körperliche Fitness unter Beweis stellen kann.

Buntes Kinderprogramm

Für die Minianhänger der Austria gibt es darüber hinaus Kinderschminken, Torwandschießen der Kleinen Zeitung, einen Capelli-Technikparcours und eine Schnitzeljagd. Die Nachwuchsabteilung des Kärntner Traditionsvereins veranstaltet einen Flohmarkt und baut ein Kuchenbuffet auf. Die Erlöse kommen der Jugend des Klubs zugute. Diese präsentiert sich zwischen 13 und 14 Uhr mit einem Infostand sowie am Platz des Karawankenblick-Stadions: Alle Mannschaften von der U6 bis zur U17 absolvieren ein Techniktraining, zum Abschluss zeigt das Frauenteam unter der Regie von Akademieleiter Robert Micheu sein Können.

Stadionführung und Probesitzen im Teambus

Für ein weiteres Highlight sorgt Ticketmanager Christian Reichenhauser, der in mehreren Kleingruppen zur Stadionführung bittet. Hier öffnen sich für alle Interessierten die Tore zur Austria-Kabine, zum Spielertunnel und zur Trainerbank. Zudem wird Einblick in die Einsatzzentrale, den VIP-Bereich und den Presseraum gegeben. Auch Probesitzen im Teambus ist möglich.

Blutspendeaktion mit Freikarte für erstes Heimspiel

In Kooperation mit dem Roten Kreuz organisiert der Verein im Rahmen des „Tag der Offenen Tür“ eine Blutspendeaktion. Jeder Teilnehmende erhält eine Freikarte für das erste Heimspiel der Klagenfurter in der Bundesliga-Saison 2024/25 am 11. August (17 Uhr) gegen den SK Rapid. Für alle Gäste gilt: Ein Würstel und ein Getränk sind gratis. Kinder, die ihr Zeugnis mitbringen, erhalten dazu eine Kugel Krappfelder Eis.