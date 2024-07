Vorhang auf für die Lehre: Das sind die Sieger der StyrianSkills 2024

Veröffentlicht am 3. Juli 2024, 08:35 / ©WKO Steiermark

Der steirische Fachkräftenachwuchs kann sich sehen lassen: Bei der großen Abschlussgala mit feierlicher Überreichung der begehrten gläsernen „StyrianSkills“-Trophäen am 1. Juli 2024 standen die besten Lehrlinge der Steiermark auf der Bühne des Europasaals in der Wirtschaftskammer. Über 700 Jugendliche hatten an den 47 Bewerben teilgenommen, sie kommen aus den Sparten Gewerbe und Handwerk, Tourismus, Handel, Transport und Verkehr, Industrie sowie – eine Premiere – Bank und Versicherung.

Duale Ausbildung gegen Fachkräftemangel

Das System der dualen Ausbildung ist einzigartig in Österreich und gilt als wirksames Gegenmittel gegen den Fachkräftemangel, der mittlerweile alle Branchen betrifft. Die Unternehmen brauchen und suchen top ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, was eine abgeschlossene Lehre zu einem Ticket für einen Top-Job macht: „Mit den richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kann man auch herausfordernde Zeiten gut überstehen“, betonte Josef Herk, Präsident der Wirtschaftskammer Steiermark. Er lobte die Leistungen der jungen Gewinnerinnen und Gewinner: „Da braucht es keine falsche Bescheidenheit! Ihr habt etwas Hervorragendes geleistet. Wir sind stolz auf eure Erfolge bei den StyrianSkills, den AustrianSkills, EuroSkills und WorldSkills.“ Die nächste Berufsweltmeisterschaft, die WorldSkills, findet heuer im September in Lyon statt: 47 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen aus Österreich, davon 12 aus der Steiermark.

Lehrausbildung ist „Zukunftsaktie“

Als „Zukunftsaktie“ für die Steiermark bezeichnete Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl die jungen Menschen, die eine Lehre absolvieren. „Sie sind nicht nur die Zukunft für den Wirtschaftsstandort, sondern auch für das gesamte Land.“ Den gut gefüllten Europasaal sah sie als „starkes Signal für die breite Wertschätzung unserer dualen Ausbildung“. Und sie richtete sich an die Preisträgerinnen und Preisträger: „Ich gratuliere euch herzlich zu diesen Leistungen – die Steiermark braucht euch!“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.07.2024 um 09:11 Uhr aktualisiert