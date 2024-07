Kärntner Landesverwaltung in Bewegung: Erster Platz bei „Movevo Days“

Veröffentlicht am 3. Juli 2024, 09:02 / ©LPD/Bauer

Die Kärntner Landesverwaltung hat in der Kategorie „1.000+ Mitarbeiter“ den ersten Platz bei den „Movevo Move Days 2024“ erreicht. Bundesweit nahmen dieses Jahr rund 80 Unternehmen teil. Personalreferent Landeshauptmann Peter Kaiser, Landesamtsdirektor Dieter Platzer und Personalvertreterin Ulrike Micheler-Eisner zeichneten heute, Dienstag, die aktivsten Dienststellen und besten Einzelleistungen im Verwaltungszentrum der Landesregierung aus. 561 Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer des Landes beteiligten sich aktiv an den Challenges in der „Movevo“-App des Kärntner Unternehmens „Movevo Technologies“. Ein Teil der Teilnahmegebühr kommt mobilitätseingeschränkten Kindern aus Österreich zugute.

Körperliche und mentale Gesundheit im Fokus

„Neben der körperlichen stand dieses Jahr auch die mentale Gesundheit im Vordergrund. Tägliche Übungen zur körperlichen und geistigen Fitness wirken sich langfristig positiv auf unser Wohlbefinden aus“, so Kaiser und fügte hinzu: „Eine Verdoppelung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gegenüber dem Vorjahr ist bemerkenswert.“ Sein Dank galt ihnen für die Vorbildfunktion, die sie einnehmen und dem Team der Betrieblichen Gesundheitsförderung rund um Veronika Burger für die hervorragende Organisation.

Völkermarkt ist Spitzenreiter

Die aktivsten Dienststellen waren die Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt (158.376 Punkte), der Verfassungdienst (107.169 Punkte), die Personalabteilung (82.179 Punkte), die Bezirkshauptmannschaft St. Veit/Glan (75.879 Punkte) und die Landesamtsdirektion (68.847 Punkte). Im Einzelranking belegten Anna Pototschnig von der Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt (18.861 Punkte), Rositta Tengg aus der Gesundheitsabteilung (19.277 Punkte) und Roland Stocker von der Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt (19.946 Punkte) die Plätze eins bis drei.