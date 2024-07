Klagenfurt und Völkermarkt punkten bei „Best of AMS Award“

Das Team des AMS Klagenfurt darf sich über Platz 1 in Kärnten freuen.

Veröffentlicht am 3. Juli 2024, 09:20 / ©AMS/Frank Helmrich

Großer Erfolg für das Arbeitsmarktservice Klagenfurt: Die regionale Geschäftsstelle ist das beste AMS in Kärnten 2023 und bekam dafür den „Best of AMS Award 2023“ verliehen. Auch im bundesweiten Vergleich konnte Klagenfurt punkten und schafft es auf den dritten Platz von insgesamt 100 Geschäftsstellen, gefolgt vom AMS Feldkirchen auf Rang vier und vom AMS St. Veit/Glan auf Rang fünf.

Bereits zum zweiten Mal Platz 1

„Das AMS Klagenfurt hat es damit nach 2022 erneut auf den ersten Platz im kärntenweiten Ranking geschafft. Herzliche Gratulation an AMS-Klagenfurt-Chef Wolfgang Orasch und sein Team zu dieser Leistung“, freuen sich AMS-Kärnten-Geschäftsführer Peter Wedenig und seine Stellvertreterin Melanie Jann. Das Erfolgsrezept? Wolfgang Orasch: „Das konsequente Umsetzen der arbeitsmarktpolitischen Ziele und das ständige Bemühen aller Mitarbeiter, unsere Dienstleistungen im Sinne unserer Kunden – Arbeitsuchende wie Unternehmen – permanent zu verbessern. Die neuerliche Auszeichnung bestätigt, dass wir die richtigen Schwerpunkte setzen. Danke an mein Team.“

AMS Völkermarkt punktet bei Frauenförderung

Ebenfalls ausgezeichnet wurde das AMS Völkermarkt: Es belegt österreichweit den ersten Platz in den Bereichen Frauenbewertungen und Gleichstellungsindikatoren inklusive Frauenförderbudget. Wedenig und Jann: „Chancengleichheit am Arbeitsmarkt voranzutreiben ist eine zentrale Aufgabe des AMS. Hier setzen wir im Bundesland viele Akzente und sind somit besonders stolz, dass diese Auszeichnung an das AMS Völkermarkt gegangen ist. Wir gratulieren dem Team rund um Geschäftsstellenleiterin Angelika Schleschitz-Newart sehr herzlich.“

©AMS/Frank Helmrich Das Völkermarkter AMS-Team liegt in der Kategorie Frauenförderung ganz vorn.