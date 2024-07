Zukunftsfonds: 70 Millionen Euro für steirische Kinderbetreuung

Veröffentlicht am 3. Juli 2024, 09:57 / ©pixabay

Die Hälfte davon ist ohnehin an die Städte und Gemeinden auszubezahlen, über die zweite Hälfte war eine Vereinbarung zwischen Ländern, Städten und Gemeinden zu treffen. Nach Gesprächen mit den Verantwortlichen des Städte- und Gemeindebundes haben Landeshauptmann Christopher Drexler und Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang beschlossen, auch den zweiten Teil, also rund 35 Millionen Euro, zur Gänze den steirischen Städten und Gemeinden zur Verfügung zu stellen.

Investitionen in die elementare Bildung sind gesichert

Damit wird den Kommunen in einer sehr schwierigen Situation rasch und unbürokratisch unter die Arme gegriffen. Zusätzlich sind wichtige Investitionen in die elementare Bildung auch für die kommenden Jahre gesichert. Die Zukunftsfondsmittel werden bis 2028 jährlich valorisiert zur Verfügung gestellt. Die Vereinbarung, dass die Mittel zu 100 Prozent den Gemeinden zur Verfügung gestellt werden, gilt für diesen Zeitraum ebenso weiter. Der dafür notwendige Regierungssitzungsbeschluss wird am Donnerstag (4. Juli 2024) herbeigeführt.