Pop-up-Stores präsentieren sich in der Grazer Herrengasse

In der Herrengasse 10, direkt im Rathaus-Block, stellen verschiedene Unternehmerinnen ihre kreativen und nachhaltigen Produkte vor. Ziel ist es, die Innenstadt zu beleben und regionalen Unternehmen eine Bühne zu bieten. Den Startschuss gab das Baby- und Kindermodengeschäft Mafee und seit 10. Juni bis Ende des Monats folgen weitere talentierte Unternehmerinnen mit einem besonderen Fokus auf „Textiles Upcycling und Florales“: Diese innovative Idee wird durch das EU-Projekt „Nice-from Niche to Centre“ unterstützt. Den teilnehmenden Grazer Unternehmen entstehen keine Kosten – im Gegenteil, sie haben die einmalige Chance, ihre Produkte und Dienstleistungen in bester Lage zu präsentieren. „Diese Initiative ist eine großartige Möglichkeit für Grazer Unternehmen, ihre kreativen Ideen und nachhaltigen Produkte einem breiten Publikum zu zeigen,“ betont Wirtschaftsstadtrat Günter Riegler und Barbara Hammerl vom StadtLABOR. Schaut vorbei und unterstützt die lokalen Unternehmer.

Aktuelles Programm

Durchgehend zieht aber von 3. Juli bis 31. August LebensGroß in die Herrengasse 10 ein. LebensGroß bietet handgefertigte, einzigartige Filzaccessoires, wunderschöne Keramik, künstlerische Arbeiten und hochwertige, selbst hergestellte Seifen an: So vielfältig wie die Menschen bei LebensGroß sind auch die ihnen hergestellten Produkte. Diese können natürlich im Popup-Store erworben werden. Zweimal pro Woche werden verschiedene LebensGroß-Ateliers direkt in den Shop in bester Lage der Grazer Innenstadt verlegt. So erhalten alle Kunden und Interessierten einen Einblick in die kreative und künstlerische Arbeit bei LebensGroß. LebensGroß bietet Dienstleistungen für Menschen mit und ohne Behinderungen, für Jugendliche, Familien, Menschen mit psychischen Erkrankungen, Menschen mit Hürden am Arbeitsmarkt oder Flüchtlinge an. Das Programm gibt es hier im Überblick.