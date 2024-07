Großes Herz für Tiere: Achtjährige sammelt Spenden für Tierheim

Dienstagnachmittag gab es für Mia Isabella Obersteiner eine Ehrung im Klagenfurter Rathaus. Die Achtjährige bastelte Papierblumen, um diese an Familie, Freunde und Nachbarn zu verkaufen und dadurch Spenden für das Tierheim Garten Eden zu sammeln. Auf die Frage, wie sie auf die Idee gekommen ist, antwortet Mia: „Ich wollte einfach Tieren helfen.“ Der selbstlose Gedanke, wie sie Tieren am besten helfen kann, hat das Mädchen angetrieben.

Ein großes Herz für Tiere

„Gute Taten von Menschen wie Mia Isabella müssen hervorgehoben werden. In einer Welt, in der Nächstenliebe nicht selbstverständlich ist, ist sie von sich aus auf diese Idee gekommen und hat ein großes Herz für Tiere und bemerkenswertes Engagement gezeigt. Als Tierschutzreferent liegen mir persönlich das Wohl der Tiere und der Tierschutz sehr am Herzen. Ich gratuliere zu dieser wohlverdienten Auszeichnung und bedanke mich für diese eindrucksvolle Aktion“, so Bürgermeister Christian Scheider.

Berufswunsch: Tierpflegerin

Die selbstlose Maria Saalerin lebt mit ihrer Familie auf einem Bauernhof. Sie ist mit vielen Vierbeinern aufgewachsen. Mia hat zwei kleine Katzen, um die sie sich selbst liebevoll kümmert, nachdem deren Mutter nicht mehr zurückgekommen ist. Auch was sie beruflich machen will, weiß das Mädchen schon – Sie will Tierpflegerin werden. Für ihr Engagement und ihren Einsatz im Tierschutz verlieh Bürgermeister Christian Scheider dem Mädchen die Dank- und Anerkennungsurkunde der Stadt Klagenfurt.