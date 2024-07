Ferienbeginn sorgt für starken Reiseverkehr: Hier staut es sich

Mit dem Ferienbeginn in Oberösterreich, Steiermark, Salzburg, Kärnten, Tirol und Vorarlberg, in Nordrhein-Westfalen sowie in Teilen der Niederlande wird der Reiseverkehr auf den Transitrouten Richtung Süden zunehmen, wissen die ÖAMTC-Experten.

Wo sind Verzögerungen unbedingt einzuplanen? A9, Pyhrn Autobahn, Mautstellen Bosruck- und Gleinalm Tunnel, in den

Baustellenbereichen Inzersdorf – Klaus sowie Treglwang – Trieben, vor dem

Grenzübergang Spielfeld

Baustellenbereichen Inzersdorf – Klaus sowie Treglwang – Trieben, vor dem Grenzübergang Spielfeld A10, Tauern Autobahn, im gesamten Verlauf, speziell vor den Tunnelbereichen und vor den Mautstellen

A11, Karawanken Autobahn, vor dem Grenzübergang Karawanken Tunnel

A13, Brenner Autobahn, zwischen der Europabrücke und dem Brenner

B177, Seefelder Straße, zwischen Seefeld und Zirl aufgrund einer Baustelle

B179, Fernpass Straße, zwischen Füssen und Nassereith

Electric Love am Salzburgring

Von Donnerstag, 4. Juli, bis Samstag, 6. Juli, findet am Salzburgring das Electric Love Festival statt. Die meisten Besucher reisen über die West Autobahn (A1) – Abfahrt Thalgau und die Enzersberg Landesstraße (L117) oder über die Wolfgangsee Straße (B158) an. Die Anreise am Mittwoch und Donnerstag, besonders aber die Abreise am Sonntag, werden laut ÖAMTC zu Staus führen. Hier könnte es dann auch auf der West Autobahn (A1) im Baustellenbereich zwischen Thalgau und Mondsee eng werden.

Rolling Loud Festival in Ebreichsdorf

Von Freitag, 5. Juli, bis Sonntag, 7. Juli, werden täglich 60.000 Besuchende in Ebreichsdorf beim Rolling Loud Europe erwartet. Staus werden laut ÖAMTC auf den direkten Zu- und Abfahrten nicht ausbleiben. Betroffen werden Südost Autobahn (A3), Badener Straße (B210) und Ödenburger Straße (B16) sein.

Tour of Austria in Salzburg und Tirol

Am Samstag müssen die Teilnehmer des Radrennens auf ihrem Weg von St. Johann im Pongau über Lienz zum Etappenziel nach Kals über den Großglockner, am Sonntag geht es von Kufstein ins Kühtai. Entlang der Strecke ist mit längeren Anhaltungen zu rechnen.

Abfahrtssperren auf Tauern Autobahn (A10) am Wochenende

Von Freitag, 0.00 Uhr, bis Sonntag, 24 Uhr, bestehen auf der Tauern Autobahn (A10) in Salzburg Abfahrtssperren für den Ausweichverkehr. Diese Maßnahme gilt an allen Wochenenden bis 8. September auf fast allen Anschlussstellen zwischen Puch-Urstein und Zederhaus.

Durchfahrtsverbote in Tirol

Der ÖAMTC erinnert an die Durchfahrtsverbote für ortsfremden Verkehr, die an den Wochenenden und Feiertagen in den Bezirken Innsbruck, Innsbruck Land, Kufstein, Imst und Reutte gültig sind. Neu dazugekommen sind seit heuer Abfahrtssperren entlang der Seefelder Straße (B177), sowie ein Durchfahrtsverbot für Nassereith. Mit diesen Maßnahmen soll massiver Ausweichverkehr bei Staus auf den Hauptverbindungen verhindert werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.07.2024 um 11:21 Uhr aktualisiert