Seltener Nachwuchs im Haus des Meeres: Bayerische Kurzohrmaus

Dieses wahrscheinlich seltenste Säugetier der Welt lebt im Grenzraum Bayern-Tirol und blieb seit seiner Entdeckung im Jahr 1962 für rund 40 Jahre verschollen.

Ein Zuhause für seltene Mäuse

Unter dem Motto „Wir retten eine heimische Art“ hält das Haus des Meeres in einem für Besucher nicht zugänglichen Bereich einige dieser seltenen Exemplare. Ziel ist es, langsam eine Reservepopulation aufzubauen. „Die Mäuse haben es genauso verdient, geschützt zu werden, wie Panda, Nashorn, Tiger und Co.“, erklärt Kurator und Tierarzt Jeff Schreiner. „Wir befinden uns gerade im sechsten Massensterben, und als moderner, wissenschaftlich geführter Zoo ist es unsere Verantwortung, hier aktiv zu werden.“

©Dominik Moser | Drei Jungtiere gibt es. ©Dominik Moser | Die Freude darüber ist groß.

Forschung und Schutzmaßnahmen

Um eine Tierart langfristig erfolgreich zu retten, bedarf es mehr als nur Zuchtprogramme. Zoos, Forscher und Umweltschutzbehörden arbeiten gezielt daran, den Lebensraum dieser Tiere zu erforschen und Maßnahmen zu setzen, um die Bedürfnisse der Mäuse besser zu verstehen. Mittels Wildkameras, Lebendfallen und Lebensraumanalysen versuchen die Artenschützer, an wichtige Daten zu gelangen. Nur wenn es gelingt, den Lebensraum der Tiere aufzuwerten, kann dieser auch nachhaltig geschützt werden. Studenten der Universität Wien forschen derzeit intensiv am Verhalten dieser seltenen Tiere. „Es gibt noch zu viel, was wir nicht über sie wissen“, so Schreiner weiter.

Bedeutung des Nachwuchses

Bei derart seltenen Tieren wie der Bayerischen Kurzohrmaus kann die Geburt einer einzelnen Maus über den Fortbestand einer ganzen Tierart entscheiden. Sie zeigt uns, wie schnell eine Spezies für immer verloren gehen kann, teilweise ohne dass wir es bemerken. Denn im Gegensatz zu Mammut, Archaeropteryx oder Tyrannosaurus rex verschwindet eine kleine, braune Maus still und unbemerkt.