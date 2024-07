3,3 Millionen für Öffi-Offensive im Gailtal und Bleiberger Hochtal

Veröffentlicht am 3. Juli 2024, 11:29 / ©5 Minuten

Bei einer Pressekonferenz in Nötsch wurde heute der Drei-Stufen-Ausbauplan für den öffentlichen Verkehr Dobratsch–Gailtal vorgestellt. Geplant sind die Einführung und der Ausbau des Wochenendverkehrs, die Verstärkung bestehender Verbindungen und ein neuer S-Bus im nächsten halben Jahr.

3,3 Millionen Euro für neues Mobilitätskonzept

„Eine notwendige Maßnahme und große Bereicherung für die Region und ganz Kärnten, denn ein gut ausgebauter öffentlicher Verkehr ist ein wichtiger Standortfaktor“, betont Mobilitätslandesrat Sebastian Schuschnig bei der Pressekonferenz. Weiters erklärte er, dass das neue Mobilitätskonzept für das bisher stärkste Öffiangebot in der Region Gailtal und Bleiberger Hochtal sorgen würde. Für die Angebotsausweitung stellt das Land 3,3 Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung. Von dem erweiterten Mobilitätsangebot profitieren sollen neben Berufs- und Freizeitpendlern auch Schüler und Touristen.

©5 Minuten Landesrat Sebastian Schuschnig sieht den Öffi-Ausbau als wichtigen Standortfaktor.

1. Etappe: Ab Ferienbeginn Wochenendverbindungen

Mit 8. Juli startet der neue Ferienfahrplan zwischen der Marktgemeinde Nötsch, der Gemeinde Bad Bleiberg und der Stadt Villach. Neu ist der Wochenendverkehr zwischen Villach und Kreuth. Für den Abschnitt zwischen Kreuth und Nötsch wird während der Sommerferien ein Rufbus eingerichtet. Dieser fährt nach Bedarf und nach Voranmeldung.

©5 Minuten Auch der Bürgermeister von Bad Bleiberg, Christian Hecher, freut sich über die Erweiterung.

2. Etappe: Ab Schulbeginn Frequenzerhöhung

Mit Schulbeginn am 9. September wird die Buslinie noch weiter ausgebaut. Ab diesem Datum verkehren die Linienkurse an Werktagen im Stundentakt, am Wochenende im Zweistundentakt. Auch die Tagrandzeiten werden ausgeweitet.

3. Etappe: Halbstundentakt für Pendler und Schüler

Für die Strecke Villach–Hermagor wird in der dritten Phase ein Schnellbus eingerichtet, der im Halbstundentakt verkehren wird. Dieser Bus fährt zwischen Nötsch und Villach Warmbad über die Autobahn. Zwischen Hermagor und Nötsch sowie Abfahrt Warmbad Villach und Villach Hauptbahnhof wird der Bus zu den Stoßzeiten bei allen Haltestellen stehen bleiben. Das wird vor allem Schüler und Pendler freuen, die entlang der Strecke wohnen. Der Bus wird an Werktagen im Stundentakt verkehren.

©5 Minuten Auch Siegfried Tanczos, der Geschäftsführer bei Dr. Richard, war bei der Pressekonferenz dabei.

62 Verbindungen pro Tag

Alles in allem wird das Öffiangebot zwischen Villach und Hermagor auf 62 Verbindungen pro Tag ausgeweitet. Vor allem für die Gemeinden Hermagor, St. Stefan im Gailtal und Nötsch bedeutet das eine starke Angebotserweiterung mit Halbstundentakt. Der Bürgermeister von Nötsch, Alfred Altersberger, zeigt sich erfreut: „Durch den Ausbau des öffentlichen Verkehrs stärken wir die Anbindung unserer Region und setzen zugleich einen entscheidenden Schritt hin zu einer nachhaltigen und umweltfreundlichen Zukunft.“

©5 Minuten Der Bürgermeister von Nötsch, Alfred Altersberger, sieht die Öffi-Initiative als zukunftsweisenden Schritt.

Weitere Verbesserungen in der Region Dobratsch Süd

Auch entlang der Bundesstraße zwischen Villach und Nötsch wird es Verbesserungen im öffentlichen Verkehr geben. Das wird besonders die Gemeinden Feistritz an der Gail und Hohenthurn betreffen. Ebenfalls erweitert wird der Ortsverkehr in Arnoldstein: Hier wird es tägliche taktreiche Angebote geben.