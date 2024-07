Nach Ladendiebstahl am Hauptbahnhof: Slowake wurde festgenommen

Es konnte eruiert werden, dass der 19-jährige slowakische Staatsagehörige mehrere hochpreisige Parfums in seiner Tasche verstaute und versuchte die Filiale zu verlassen. Im Zuge der weiteren Amtshandlung konnte weiters eruiert werden, dass der 19-Jährige mit zwei Diebstählen am 26. Juni 2024 im Bereich des Pratersterns sowie des Europaplatzes in Verbindung zu bringen ist. Er wurde vorläufig festgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt gebracht. Weitere Ermittlungen laufen.