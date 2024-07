Jugendlicher (16) kletterte auf Waggon und geriet in Oberleitung: Tot

Veröffentlicht am 3. Juli 2024, 12:25 / ©Montage: Feuerwehr Prebuch & Canva

Ein 16-Jähriger aus Wien sei am 2. Juli 2024, gegen 20.00 Uhr, auf einen Waggon geklettert, der auf Verschubabstellgeleisen im Gemeindegebiet von Schwechat abgestellt war. Er soll dabei in den Stromkreis der Oberleitung geraten sein. Der 16-Jährige wurde vom Waggon geschleudert und verstarb an der Unfallstelle.