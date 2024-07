Neue Aspekte für Stadionprojekte in Graz werden geprüft

Veröffentlicht am 3. Juli 2024, 12:41 / ©5 Minuten

Aufgrund neuer Aspekte, die sich in den letzten Tagen ergeben haben, wird das entsprechende Stück in der heutigen Sitzung des vorberatenden Stadtplanungsausschusses abgesetzt, teilt die Stadt Graz am Mittwoch mit. Diese Vorgehensweise wurde mit dem SK Sturm und dem GAK abgestimmt. Zu gegebener Zeit werden die neuen Aspekte, die zu dieser Entscheidung geführt haben, öffentlich präsentiert.