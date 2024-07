Zwischen Tradition und Innovation: KARNERTA feiert 70-jähriges Bestehen

Bereits seit 70 Jahren widmet sich KARNERTA der Verarbeitung und dem Verkauf von hochwertigen heimischen Lebensmitteln. Im Moment sind 255 Mitarbeiter im Traditionsbetrieb mit Innovationsgeist beschäftigt und man freut sich über 4.500 langjährige Kunden. In den letzten 70 Jahren hat sich das Unternehmen stetig weiterentwickelt.

70 Jahre voller Meilensteine

Im Jahr 1954 legte der Raiffeisenverband Kärnten den Grundstein für KARNERTA. Gegründet wurde das Unternehmen als Genossenschaft, die zu Anfang Wurstwaren in der Schlachthofstraße in Klagenfurt verarbeitete und verkaufte. Ab 1984 startete die Produktion mit Teigwaren, bevor KARNERTA 1996 eine eigenständige GmbH wurde und an den Südring in Klagenfurt übersiedelte. Es folgten weitere Meilensteine wie die Eingliederung in die VIVATIS-Gruppe 1999 und die Erweiterung um die Marke CERNY 2016. Im selben Jahr wurde das Angebot von KARNERTA um Fischspezialitäten erweitert. 2018 folgten ein Umbau und eine Modernisierung der Fleisch- und Convenience-Produktion und 2021 wurde eine moderne Fleischzerlegung errichtet.

©KARNERTA Geschäftsführer Clemens Lacher und Franz Tremschnig feiern 70 Jahre KARNERTA.

Fokus auf Regionalität und Qualität

Das Unternehmen KARNERTA steht dafür ein, nur faire und hochwertig produzierte Rohstoffe zu verarbeiten. „Regionalität und Qualität stehen bei uns immer an erster Stelle“, erklären die Verantwortlichen. Auch Transparenz wird bei den Fleischmeistern großgeschrieben, da es ihnen wichtig ist, dass ihre Kunden „die Herkunft und Qualität unserer erstklassigen Wurst- und Fleischspezialitäten und unserer frischen Teigwaren jederzeit lückenlos nachverfolgen können.“ Um die hohe Qualität ihrer Produkte gewährleisten zu können, setzt KARNERTA auf langjährige Partnerschaften zu regionalen Erzeugern. In Kärnten zählen dazu beispielsweise Kärntner Fleisch, Kärntner Milch, Wech Geflügel oder die Sonnenalm.

Nose-to-tail-Verarbeitung & pflanzenbasierte Teigwaren

Viele denken bei der Nennung von KARNERTA automatisch an Wurst- und Fleischwaren. In diesem Bereich bieten die Fleischmeister auch einiges an hochwertigen Produkten an, seien es traditionelle Speckspezialitäten, Dry-Aged-Rinderstücke oder Bratwürste für die nächste Grillfeier. Bei der Fleischverarbeitung wird darauf geachtet, nach dem Nose-to-tail-Prinzip vorzugehen: Das bedeutet, dass die Verschwendung vom Tier als Lebensmittel vermieden wird und dass die Tiere gesamtheitlich verwertet werden. Der Traditionsbetrieb setzt aber auch auf innovative Konzepte: Neu im Sortiment sind etwa pflanzenbasierte Teigwaren, die ohne tierische Rohstoffe auskommen. Hier gibt es beispielsweise „Tortelli Linsen-Apfelfülle mit Curry“ zu entdecken.

Soziales Engagement

Den Verantwortlichen bei KARNERTA ist es ein Anliegen, auch etwas zurückzugeben. Darum unterstützen sie die Caritas sowohl mit Lebensmittelspenden als auch mit Geld- und Sachgaben.