Crash: Lkw-Fahrer übersah bei Kreuzung Mopedlenkerin

Der 23-jährige Lenker eines LKWs hielt sein Fahrzeug vor einem Kreuzungsbereich verkehrsbedingt vollständig an. Folglich fuhr dieser mit seinem LKW in den Kreuzungsbereich ein, um seine Fahrt in Richtung Krumbach fortzusetzen. Dabei dürfte der LKW Lenker eine von links herannahende 19-jährige Mopedlenkerin übersehen haben und es kam zu einem Zusammenstoß, wobei die Lenkerin des Mopeds gegen die linke Fahrzeugseite des LKWs prallte. Die Mopedlenkerin wurde durch den Unfall unbestimmten Grades verletzt und musste mit dem RTW in das LKH Bregenz verbracht werden. Durch den Unfall wurden beide Fahrzeuge beschädigt, wobei am Moped ein Totalschaden entstand.